نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مزدحم.. مباريات الأهلي في نوفمبر بعد الإقصاء من الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض عدة مواجهات قوية في نوفمبر الجاري؛ على رأسها مبارايات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما ودع بطولة الدوري الإفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

مواعيد مباريات الأهلي في نوفمبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المقاولون العرب، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

ويلتقي النادي الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا؛ يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري نايل، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

يواجه الأهلي نظيره الجونة يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض النادي الأهلي مباراة قوية أمام نظيره ميدياما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويختتم النادي الأهلي مبارياته في شهر نوفمبر عندما يستضيف فريق سموحة، يوم الثلاثاء الموافق 28 من هذا الشهر، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في شهر نوفمبر

مبارايات دوري نايل تنقل عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة الدوري المصري في جميع أرجاء الجمهورية، لذلك يمكنكم مشاهدة مواجهات النادي الأهلي في شهر نوفمبر عبر قناة أون تايم اسبورتس 1.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فتنقل مباريات النادي الأهلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.