موعد مباراة أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-24.

موعد مباراة آرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال أمام نيوكاسل، على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الأسبوع الـ11 من البريميرليج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق آرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.