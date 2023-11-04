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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الهلال على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء بفوزه 2-0 على الفتح، مما يعزز موقعه كأفضل فريق في دوري روشن للمحترفين في الجولة الـ12 من البطولة.

جيسوس يعادل انطلاقته مع الهلال

هذا الانتصار يمثل الفوز العاشر للهلال هذا الموسم والخامس على التوالي، مما يؤكد تصدرهم لجدول الترتيب بـ32 نقطة.

يتصدر الهلال الدوري كأفضل فريق لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن في الدوري السعودي، مع تسجيل 32 هدفًا وتأكيد وجودهم كأقوى هجوم بفارق هدف عن الوصيف النصر.

وفي ما يتعلق بالدفاع، يظل الهلال في صدارة أفضل فرق الدوري، حيث استقبلوا فقط 8 أهداف في 12 جولة وحافظوا على نظافة شباكهم في 6 مناسبات.

مدرب الهلال، جيسوس، يعادل رقمه السابق في موسم 2018-2019 حيث حقق 32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين في أول 12 جولة من الدوري.

منذ الخسارة في نهائي البطولة العربية أمام النصر، لم يخسر الهلال في 17 مباراة مختلفة، حيث فاز في 14 منها وتعادل في ثلاث، مما يظهر تألقهم المستمر في المسابقات المختلفة.