انت الأن تتابع خبر تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب.. غياب الشناوي ومصطفى شوبير يحرس العرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيشهد تشكيل الأهلي أمام فريق المقاولون العرب، عدد من التغيرات التي سيجريها المدرب السوسري مارسيل كولر.ويحل الأهلي ضيفاً على فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل” لموسم 2023/2024.

ويملك الأهلي 6 نقاط من فوزين في مباراتين خاضهما الفريق بالدوري مع وجود 3 مباريات مؤجلة له، بينما رصيد فريق المقاولون العرب رصيده نقطتين.

تشكيل الأهلي سيشهد مشاركة مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى بدلاً من محمد الشناوي المتواجد خارج القائمة.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

القائمة الحمراء لمواجهة ذئاب الجبل، شهدت عدد من الغيابات ، فالسويسري مارسيل كور استبعد كل من محمد الشناوي، علي معلول، أكرم توفيق ، مروان عطية ، محمود عبد المنعم “كهربا”، محمود متولي، عمرو السولية ، حسين الشحات بالإضافة للنجم المغربي رضا سليم الذي تعرض لكسر في ترقوة الكتف في مباراة صن داونز الأخيرة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – حمزة علاء

خط الدفاع : محمد هاني – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤاد – كريم الدبيس – ياسر إبراهيم.

خط الوسط : أحمد نبيل “كوكا” – أليو ديانج – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي “أفشة” – محمد الضاوي “كريستو” – طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو.

خط الهجوم : أنتوني موديست – صلاح محسن

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل “كوكا” – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – أحمد عبد القادر