نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت على منافسه المقاولون العرب ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

ويحتضن ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي والمقاولون العرب ضمن إطار منافسات بطولة الدوري العام باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس– ياسر إبراهيم– محمد عبدالمنعم– محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا– أليو ديانج– إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر– صلاح محسن– بيرسي تاو.