نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وداع الدوري الإفريقي.. موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لمنافسات بطولة دوري نايل نسخة 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي من دور نصف النهائي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا على منافسه المقاولون العرب ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورت 1 مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، باعتبارها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوري العام.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.