نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد ساليرنيتانا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة نابولي ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره نادي ساليرنيتانا مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب أرتشي المباراة المرتقبة بين نادي نابولي ضد ساليرنيتانا في جدول الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة نابولي ضد نظيره ساليرنيتانا عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي نابولي المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما ياتي نادي ساليرنيتانا في المركز العشرين برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.