نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومحبو كرة القدم مباريات من العيار الثقيل مساء اليوم السبت بمختلف المسابقات العالمية والمحلية.

مباريات اليوم السبت

وتُقام عدد من المباريات القوية ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء اليوم السبت حيث يستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تلك المواجهات.

مباريات الدوري الإسباني

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا ضيفا على منافسه في تمام الساعة الثالثة مساءًا في مباراة منقولة عبر شاشات بين سبورت القطرية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس فريق ريال ماريكو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا عبر قنوات بين سبورت القطرية.

ويستضيف سيلتا فيجو منافسه إشبيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة بين سبورت القطرية.





وتُختتم مباريات السبت في مسابقة الدوري الإسباني بلقاء ريال سوسييداد ضد نادي برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءا عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية أيضا.

مباريات الدوري الإنجليزي

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا منافسه الجريح مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا، ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة البريميرليج.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد مباراة قوية ضد نادي وست هام في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

ويواجه فريق بيرنلي ضيفه نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وفي نفس التوقيت تُقام مباراة إيفرتون ضد نادي برايتون.

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منافسه بورنموث في تمام الساعة الثانية مساءً وفي الخامسة يواجه شيفيلد يونايتد فريق وولفرهامبتون.

ويُزدل الستار على مباريات السبت ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بمباراة نيوكاسل يونايتد ضد نادي آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

مباريات الدوري المصري

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة منافسه الداخلية في تمام الساعة الرابعة مساءًا في مباراة تُنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة المحلية في مصر والشرق الأوسط.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءًا وفي نفس التوقيت يواجه فريق بلدية المحلة منافسه فاركو.