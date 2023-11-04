نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد اودينيزي في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان ضد نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان نظيره نادي أودينيزي مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشرإلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشرإلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سان سيرو المباراة المرتقبة بين نادي اي سي ميلان ضد نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة إي سي ميلان ضد نظيره أودينيزي عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي اي سي ميلان المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما ياتي نادي أودينيزي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.