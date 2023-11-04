نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافاني يكشف أصعب مباراة في حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الأوروجوياني إدينسون كافاني أن نهائي كأس ليبرتادوريس اليوم السبت، بين فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينينزي البرازيلي أهم نهائي يخوضه في حياتي.

وتأتي تصريحات مهاجم بوكا جونيورز على الرغم من أنه خاض 17 مباراة نهائية طوال مسيرته.

وقال المهاجم المخضرم في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي سيحتضنها ملعب ماراكانا: "في لحظة وصولنا للنهائي ننسى الماضي ونفكر في الحاضر وما يجب عيشه".

وتابع اللاعب (36 عامًا): "لهذا أعد هذا النهائي أهم مباراة في حياتي".

وقال كافاني الذي يخوض نهائي ليبرتادوريس لأول مرة في مسيرته إنه يقدر نهائي نسخة هذا العام، ليس فقط بسبب حجم المباراة وإنما بسبب اللحظة التي يمر بها بعد أن ترك كرة القدم الأوروبية.

وصرح: "ثمة عوامل كثيرة تجعلها أهم مباراة بالنسبة لي، ولهذا سنخوضها انطلاقًا من هذا الأساس".

واعتبر أن من ضمن الأسباب الأخرى التي تمنح المباراة أهمية كبرى كونها ستلعب على أحد أشهر ملاعب كرة القدم في التاريخ، ألا وهو ملعب ماراكانا.

وأشار كافاني أنه لا يمانع في التخلي عن كل الألقاب التي فاز بها، باستثناء كوبا أمريكا 2011، في مقابل الفوز بكأس ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز.

وقال اللاعب: "ستكون لحظة رائعة ويجب الاستمتاع بها لهذا سنقدم كل ما لدينا في الملعب".