نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلة المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم السبت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر أمام الذئاب بتشكيل يضم كلا من:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى

خط الدفاع، محمد هاني وياسر ابراهيم وعبدالمنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط، كوكا وديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم، عبدالقادر وبيرسي تاو وأنتوني موديست.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب اليوم السبت في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.