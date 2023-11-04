نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي من أجل الصدارة في مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة خصمه بورنموث، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإتحاد معقل مانشستر سيتي.

وتأتي المباراة في فترة كبيرة للمان سيتي، حيث تمكن الفريق الجولة الماضية من تحقيق انتصار كبير على الجار مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفه، بينما فريق بورنموث قادم من انتصار على بيرنلي بهدفين مقابل هدف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة والقناة الناقلة

ومن المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا المباراة بالتشكيلة التالية، حراسة المرمي إيديرسون مورايش، دفاع الفريق كايل ووكر، روبين دياز، جون ستونز، جفارديول، وسط الملعب رودريجو هيرنانديز، بيرناردو سيلفا، خوليان الفاريز، هجوم الفريق فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على قناة "بي ان سبورت 1”، حيث تعتبر الناقل الوحيد الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

