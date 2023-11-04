نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون من أجل تصحيح المسار في مواجهة ايفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برايتون لمواجهة خصمه ايفرتون، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك معقل ايفيرتون.

وتأتي المباراة في فترة تعثرات لبرايتون، حيث تمكن الفريق الجولة الماضية من تحقيق تعادل مع فولهام بهدف لمثله، بينما فريق ايفيرتون قادم من انتصار على ويستهام بهدف مقابل لا شئ.

تشكيلة برايتون المتوقعة والقناة الناقلة

ومن المتوقع أن يدخل روبيرتو دي زيربي المباراة بالتشكيلة التالية، حراسة المرمي جيسون ستيل، دفاع الفريق آدم ويبستير، لويس دانك، دي باولو إيجور، وسط الملعب سيمون آدينجرت، آدم لالانا، جروس، محمود داوود هجوم الفريق بالينيا، فيريجسون، كارو ميتوما.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على قناة "بي ان سبورت 2”، حيث تعتبر الناقل الوحيد الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

