نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق فولهام، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – رافائيل فاران.

خط الوسط: سفيان أمرابط – سكوت مكتوميناي – كريستيان إريكسن – برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد.

