نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد نظيره نادي اتالانتا مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب جيويس المباراة المرتقبة بين نادي إنتر ميلان ضد نظيره نادي أتالانتا في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة إنتر ميلان ضد نظيره أتالانتا عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي إنتر ميلان المركز الأول برصيد 25 نقطة، بينما يأتي نادي أتالانتا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.