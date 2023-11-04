نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحدد صفقات الأهلي الجديد مع الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلباته بشأن تدعيم صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يطلب التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة بالنادي، قد عقد اجتماعا مع كولر أمس الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، لحسم عدد من الملفات من بينها ملف الصفقات الشتوية.

وطلب كولر خلال الاجتماع ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر في يناير القادم، ليكون بديلًا مع التونسي علي معلول، مع الحفاظ على بقاء كريم الدبيس، لكنه لازال يحتاج لاكتساب بعض الخبرات.

كما طلب كولر ضم مدافع قوي من العيار الثقيل لتدعيم الخط الخلفي، بجانب إتمام التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره المقاولون العرب مساء اليوم السبت في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

