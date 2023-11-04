نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق بورنموث، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

