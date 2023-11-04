سيف الدين الجزيري يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة ببراميدز في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة ببراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

سبب خضوع سيف الدين الجزيري لفحص طبي

لمعرفة الفحص الطبي موقف سيف الدين الجزيري سؤاء بالتواجد في مباراة ببراميدز في كأس مصر أو الغياب عن المباراة.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء الغد على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ببراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

