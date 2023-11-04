الرياضة

صباح الكورة.. مباريات نارية اليوم السبت وكولر يحدد صفقات الأهلي وجيسوس يحقق رقم قياسي مع الهلال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مباريات نارية اليوم السبت وكولر يحدد صفقات وجيسوس يحقق رقم قياسي مع الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 4-11-2023 في السطور التالية:

مباريات نارية اليوم السبت

ينتظر عشاق ومحبو كرة القدم مباريات من العيار الثقيل مساء اليوم السبت بمختلف المسابقات العالمية والمحلية.

وتُقام عدد من المباريات القوية ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء اليوم السبت حيث يستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تلك المواجهات.

لمعرفة جدول مباريات اليوم بالكامل من هنـــــا

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كولر يحدد صفقات الأهلي

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلباته بشأن تدعيم صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة بالنادي، قد عقد اجتماعا مع كولر أمس الجمعة قبل انطلاق مران الفريق، لحسم عدد من الملفات من بينها ملف الصفقات الشتوية.

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جيسوس يعادل انطلاقته مع الهلال


تقدم الهلال على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء بفوزه 2-0 على الفتح، مما يعزز موقعه كأفضل فريق في دوري روشن للمحترفين في الجولة الـ12 من البطولة.

هذا الانتصار يمثل الفوز العاشر للهلال هذا الموسم والخامس على التوالي، مما يؤكد تصدرهم لجدول الترتيب بـ32 نقطة.

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره ريال سوسييداد في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-24.

يلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال سوسيداد لبيوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب أنويتا، في الأسبوع الثاني عشر من الليجا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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