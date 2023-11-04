سيراميكا كليوباترا يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري نايل.

أيمن الرمادي يرفض منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات

رفض الكابتن أيمن الرامدي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم.

يسعى الكابتن أيمن الرامدي تحقيق الفوز على الأهلي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على ببراميدز بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد المقاولون العرب.