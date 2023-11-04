نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد يخطف صفقة القرن وآس: أزمة حفلة راشفورد وإكسبريس: تحقيق المراهنات يشتعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 4-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ماركا

سرقة القرن كانت خطة ريال مدريد هي ترك البريميرليج دون بيلينجهام.

-التنافس على جميع الألقاب والجوع للمجد كان له الأولوية على العروض الأكثر قوة.

آس

ديفيز أقرب - مدريد حافظ على اتصالاته مع وكيل الكندي في الأسابيع الأخيرة.

-عقد ألفونسو مع بايرن ينتهي في 2025.

إكسبريس

سحق راشفورد وتين هاج يهاجم نجمه بسبب حفلة.

تونالي يخضع للتحقيق من الاتحاد الإنجليزي بسبب المراهنات.

ديلي ستار

تين هاج الغاضب يهاجم راشفورد.

الاتحاد الإنجليزي ينظر في مراهنات تونالي.