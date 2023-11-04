طلائع الجيش يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تدريباته مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

طلائع الجيش يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

يدخل نادي طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

يأمل الكابتن عبد الحميد بسيوني في تحقيق الفوز على الإسماعيلي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات.

وحقق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الإسماعيلية.

