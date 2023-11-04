نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورنموث في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أمام نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق بورنموث، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو، إيرلينج هالاند.