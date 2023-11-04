نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن انتقال ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تطورات جديدة بشأن انتقال النجم الكندي ألفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال صحيفة آس اليوم السبت:" لا يزال اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الظهير الكندي،ألفونسو ديفيز، حيث لم يجدد بعد عقده الذي ينتهي في عام 2025".

تطورات جديدة بشأن انتقال ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد

وأكدت:" المدافع هو الهدف الكبير للنادي الملكي لتحسين مركز الظهير، حيث انتهت الثقة في فيرلاند ميندي وفران جارسيا".

وكانت هناك تقارير أخرى تشير إلى أن نادي بايرن ميونيخ الألماني حدد سعر بيع المدافع الكندي ألفونسو ديفيز إلى نادي ريال مدريد الإسباني بنحو 50 مليون يورو.

