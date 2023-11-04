نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت في ثان أيام الجولة 12 من عمر دوري روشن. ويلعب اليوم النصر مع الخليج وأبها مع الأخدود وكذلك الاتفاق مع الرائد. وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: 1- الهلال 32 نقطة 2- النصر 25 نقطة 3- التعاون 24 نقطة 4- الفتح 23 نقطة 5- الأهلي 22 نقطة 6- الاتحاد 21 نقطة 7- الاتفاق 20 نقطة 8- الفيحاء 15 نقطة 9- الشباب 15 نقطة 10- ضمك 13 نقطة 11- الوحدة 13 نقطة 12- الطائي 11 نقطة 13- الرياض 11 نقطة 14- الخليج 10 نقاط 15- أبها 10 نقاط 16- الأخدود 7 نقاط 17- الحزم 7 نقاط 18- الرائد 5 نقاط