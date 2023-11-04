نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مارسيل كولر يطلب هذا الظهير من الخطيب.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي بقوة من التعاقد مع ظهير أيسر، بعد الجلسة التي عقدها مارسيل كولر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أمس بالجزيرة، قبل المران الختامي للفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل النادي الأهلي، أن النادي أعطي الضوء الأخضر للجنة التعاقدات بضرورة احضار عدد من اللاعبين على طاولة مارسيل كولر من أجل اختيار المناسب للفريق وللنادي معا خلال المرحلة المقبلة".

صفقات الاهلي

أضاف المصدر:" كولر غاضب مؤخرًا من عدم تلبية رغباته في التعاقد مع لاعبين محددين، واشترط أن لا يكون أحد داخل الفريق دون رغبة المدير الفني، موضحًا أن المدرب لديه عدم القناعة ببعض اللاعبين داخل الفريق ولا بد من رحيلهم في يناير القادم أبرزهم المهاجم الفرنسي موديست".

أتم المصدر حديثة:" محمد حمدي ظهير أيسر انبي وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك أبرز اللاعبين داخل ترشيحات لجنة التعاقدات في الوقت الحالي، وهناك أيضًا لاعبان من شمال إفريقيا بالدوري التونسي، مشيرًا إلي رغبة المدرب في تلبية كل طلباته خلال يناير المقبل، وأيضا تمديد بعض العقود لبعض اللاعبين التي تنتهي عقودهم يناير المقبل".

ويلتقي النادي الأهلي نظيرة المقاولون العرب، مساء اليوم، في الجولة السادسة، من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

