نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زميل صلاح".. الإفراج عن والد نجم ليفربول بعد أسره من جانب مسلحين في كولومييا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة سارة في الفترة الأخيرة، بعد تعرض والده إلى حادث اختطاف من جانب مسلحين في كولومبيا.

وكانت أجهزة الشرطة الكولومبية مؤخرا، قد كثفت جهودها وبحثها، للتحقيق في الحادث، ومعرفة مكان الرهينة.

- الإفراج عن والد لويس دياز

وأكدت جبهة الحرب الشمالية التابعة لجيش التحرير الوطني في منشور رسمي لها:" أن يوجد فصائل وقادة داخل الحركة، يكون مهمتها الوحيدة هي تنفيذ بعض العمليات، ولم يكن لديهم علم أن الرهينة هو والد اللاعب لويس دياز نجم ليفربول".

وتابعت:" نعمل الآن على إطلاق سراح والد اللاعب الذي نحبه ونقدره جميعا داخل كولومبيا، وتم الإفراج عن والدته بعد ساعات قليلة من خطفها".

على جانب آخر، تحاول إدارة نادي ليفربول في الفترة الحالية، الحصول على بديل مناسب للنجم المصري محمد صلاح، حال رحيله عن الأنفيلد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد العروض الخليجية الضخمة.