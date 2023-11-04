نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الماكبايس يحسمها".. هل يرحل نجم الهلال إلى الدوري الإنجليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة مدوية حول اقتراب رحيل أحد نجوم الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد تألقه الملفت في دوري روشن هذا الموسم.

ونجح الدوري السعودي، في جذب العديد من نجوم أوروبا هذا الموسم، والذي جاء في مقدمتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وبروزوفيتش وجوتا وماكسيمن ورياض محرز وكوليبالي.

- نيفيز يقترب من نيوكاسل

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مسؤولو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يخطط للدخول في مفاوضات مع مسؤولو الهلال السعودي، للحصول على خدمات البرتغالي روبن نيفيز، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وفي إطار هذا الحديث أكد دان أشوورث المدير الرياضي لنيوكاسل عن إمكانية ضم روبن نيفيز: "لا توجد عقبات تمنع تعاقدنا، مع أي لاعب يلعبون خارج أوروبا في الوقت الحالي، القواعد واللوائح الموجودة لا تمنع ذلك".

وتعاقد الزعيم مع صانع الألعاب البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.

