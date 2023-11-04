روي فيتوريا يطمئن على جاهزية محمود تريزيجيه قبل انطلاق المعسكر القادم

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاطمئنان على جاهزية محمود تريزيجيه قبل انطلاق المعسكر القادم عقب إصابته في مباراة طرابزون سبور أمس.

محمود تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر القادم

ينضم محمود تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر القادم منتصف الشهر الجاري استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.

يخوض منتخب مصر معسكره منتصف شهر نوفمبر الحالي استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم 16 نوفمبر الحالي على ستاد القاهرة.

