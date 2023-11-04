نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق حزين من مدرب لاتسيو الإيطالي بسبب رحيل نجمه للهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، على أن الفريق يواجه صعوبات منذ رحيل نجم وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى نادي الهلال. جاءت تلك التصريحات بعد هزيمة لاتسيو أمام بولونيا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي.

وأضاف ماوريسيو ساري في تصريحاته: "لاتسيو يشعر بنقص حاد في بعض المواقف بسبب رحيل سافيتش إلى الهلال، وكان حضوره مهمًا للفريق".

جدير بالذكر أن سيرجي سافيتش انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد قضاء 8 سنوات في صفوف لاتسيو. وقد تم تكريمه كأفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين لشهر أكتوبر بسبب أداءه المميز خلال هذا الشهر، حيث سجل 3 أهداف في 3 مباريات.