عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي فولهام، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: هاري ماجاواير، ديوجو دالوت، جون إيفانز، وان بيساكا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، جارناتشو، هويلاند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق فولهام، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.