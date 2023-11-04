نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأسد فك".. الأهلي يؤمن أول صفقاته الشتوية في يناير أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب مسؤولو لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، من حسم أول صفقات القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

ويسعى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتخطي السقوط الأخير والخروج من بطولة الدوري الإفريقي، بعد التعادل سلبيا أمام صن داونز إيابا، والعزيمة ذهابا بهدف دون رد.

- الأهلي يقترب من توقيع عمر كمال

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن مسؤولو الفارس الأحمر، اصبحوا على بُعد خطوات بسيطة من الحصول على توقيع نجم فيوتشر ومنتخب مصر، عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسم مسؤولو لجنة التعاقدات اتفاقهم مع اللاعب، والتأكد من رغبته في ارتداء قميص الأهلي، ويتبقى فقط التواصل مع إدارة النادي، لمعرفة متطلباتهم للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، تمسكه بالحصول على خدمات عمر كمال هذا الموسم، بعد إعجابه الكبير بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، ومدى فائدته داخل قائمة الفريق.