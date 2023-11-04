كريستيان جروس يدخل ضمن الترشحيات لتولي القيادة الفنية لـ الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - دخل كريستان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك الترشيحات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك في حالة رحيل أوسوريو.

مجلس إدارة نادي الزمالك يعقد اجتماع غدًا لحسم مصير أوسوريو

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماع غدًا لحسم مصير خوان كارلوس أوسوريو سواء البقاء مع الفريق أو التوجيه الشكر له والاستعانه بمدير فني جديد يقود الفريق.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء الغد على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

