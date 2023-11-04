نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل للقضية الفلسطينية شأن؟.. تصويت الدول في البالون دور يفزع صلاح وأولهم مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي وقائد كتيبة التانجو، بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا الموسم، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن قاد منتخبه لتحقيق لقب كأس العالم 2022 بقطر.

وتفاجئ الجميع بخروج النجم المصري الدولي من التصنيف الأخيرة، لأبرز المرشحين على حصد جائزة الفرانس فوتبول هذا العام، والذي احتل به المركز الحادي عشر.

- تصنيف الدول لمحمد صلاح في البالون دور

وأعلنت إدارة الصحيفة الفرنسية الشهيرة، عن تفاصيل أصوات البلاد التي صوتت لنجم ليفربول محمد صلاح، خلال الحفل، حيث لم يكن اللاعب هو المرشح رقم (1)، لممثلي بلده مصر، بعد مشاركة الصحفية إيناس مظهر، واختيارها لصلاح في المرتبة الثالثة، خلف ميسي وهالاند.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن صوتت أيضا كل من، فلسطين: المركز الخامس، العراق: المركز الخامس، الأردن: المركز الثالث، زامبيا: المركز الخامس، قطر: المركز الرابع، باراجواي: المركز الخامس

البحرين: المركز الخامس.

وكان صلاح قد واجه موجة انتقادات كبيرة في الفترة السابقة، بسبب تأخره في دعم القضية الفلسطينية، خاصة داخل الدول العربية، التي وجهت هجوم كبير على اللاعب، بسبب مكانته العالمية.