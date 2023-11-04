نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص اهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على نظيره فريق فولهام، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 18، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، في حين يظل فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.