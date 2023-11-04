نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مطالب خاصة من مجلس إدارة الزمالك بشأن أوسوريو بعد هزيمة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك في التحرك سريعًا بشان خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام زد إف سي بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

هل يرحل أوسوريو عن إدارة الزمالك الفنية؟

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أوصى الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد بضرورة البحث عن مدير فني جديد لخلافة أوسوريو حال رحيله.

ولم يكشف المصدر عن موعد رحيل المدرب الكولومبي رسميًا حتى الآن، في انتظار اجتماع الغد الخاص بمجلس الإدارة، إلا أن مواجهة بيراميدز القادمة في كأس مصر قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير وتُطيح بالمدير الفني خارج أسوار القلعة البيضاء.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ببراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.