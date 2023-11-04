نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب طويل.. صالح جمعة يُزين قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق الذي سيخوض مباراته أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

تنطلق صافرة مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة عصرا غد الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة مفاجآت منها وجود صالح جمعة لأول مرة منذ بداية الموسم، بالإضافة لاستمرار غياب الرباعي( محمد مخلوف - أحمد عادل عبد المنعم - محمد عمار - محمد بيومي للإصابة)، وغياب أيضًا أبو بكر حمزة لأسباب فنية.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي - كمال السيد - عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد دسوقي - كريم عرفات - محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني - عبد الله حسن - أحمد محسن - حمدي النقاز.

خط الوسط:صالح جمعة - عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - عمر الساعي - مروان حمدي - عبد ألله السعيد - نادر فرج - محمد وجدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - حسن صابر - ياو أنور - باسم مرسي - حازم مرسي.

ويحتل فريق الاسماعيلي المركز ال 14 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 5 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.