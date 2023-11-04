نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الإسماعيلي وطلائع الجيش.. تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري غدًا الأحد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا الأحد مباريات ومواجهات من العيار الثقيل، ينتظرها جماهير الدوري المصري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.



ويستعرض "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات غدًا الأحد، ضمن مواجهات دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش



يواجه غدًا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي نظيره طلائع الجيش، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد الاسماعيليه، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.

موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي



يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة إنبي، غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مواجهة المصري ضد البنك الأهلي



يواجه غدًا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره البنك الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.