نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة قوية تضرب نجم الهلال السعودي وتأكد غيابه عن مواجهة مومباي سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وأنه لن يشارك في مباراة الفريق ضد نادي مومباي سيتي الهندي.

تفاصيل إصابة ملينكوفيتش سافيتش

وأوضح النادي السعودي في بيان رسمي أن اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يعاني من إصابة في ركبته؛ ونتيجة لهذه الإصابة، لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد نادي مومباي سيتي الهندي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وبناءً على ذلك، سيفتقد النادي الهلال لخدمات اللاعب في المباراة المقبلة، والتي ستقام مساء الإثنين، وتعتبر فرصته للمشاركة في هذه المباراة بسبب الإصابة ضئيلة.

يُذكر أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تم اختياره كأفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر الماضي. وقد حصل على هذه الجائزة بسبب أدائه المتميز خلال هذا الشهر، حيث سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، متفوقًا على منافسيه، بما في ذلك أندرسون تاليسكا لاعب النصر.