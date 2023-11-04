نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الوداد: مباراة صن داونز ستُلعب داخل المستطيل الأخضر.. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي أن لقاءه مع صن دوانز بنهائي بطولة دوري السوبر الافريقي ستكون كرة قدم فقط داخل الملعب.

ماذا قال عادل رمزي عن مواجهة الوداد وصن داونز؟

وقال رمزي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" فخور لأننا تمكنا حتى الآن بتشريف كرة القدم المغربية بالتأهل إلى نهائي بطولة دوري السوبر الافريقي ".

وأضاف:" الدوري الافريقي مسابقة صعبة للغاية، نحن نلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة، ونسافر في 5 أو 6 ساعات، ونجاحنا يدل على أن لدي مجموعة قوية ذهنيًا، تم اختبارها في مباراة الترجي بالظروف التي نعرفها".

وواصل:" في مباراة صن دوانز، ستكون المباراة كرة قدم فقط، لن يكون هناك أشياء تلقى على الحافلة أو تصريحات من هنا أو هناك، وهذا ما نريده".

وأختتم:" ستكون المباراة إختبار لنا سنرى المستوى الذي وصلنا له، أثق في فريقي وفي اللاعبين".

ويستضيف الوداد نظيره صن داونز غدًا الأحد، في إطار ذهاب نهائي بطولة الدوري الافريقي في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن الوداد تخطى الترجي التونسي، بينما أقصى فيه صن داونز نظيره الأهلي من نصف نهائي البطولة.