عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق أتالانتا، مساء اليوم على ملعب "ستاد جيويس"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الإنتر وأتالانتا في الكالتشيو، اليوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: يان سومير.

في خط الدفاع: بنيامين بافارد - دي فري - فرانشيسكو أتشيربي.

في خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - تشالهان أوغلو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو.

في خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد فريق أتالانتا في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.