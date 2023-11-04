سان جيرمان يستعيد الصدارة مؤقتاً

سان جيرمان يستعيد الصدارة مؤقتاًارتقى باريس سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا، بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة، اليوم، في افتتاح منافسات المرحلة الـ11.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة، الكوري الجنوبي لي كانغ-إن، وارن زائير إيمري، والبرتغالي فيتينيا في الدقائق 10، و58، و66 تواليا.

وبدأ سان جيرمان اللقاء بهجوم ضاغط أسفر عن هدف مبكر، حيث اخترق المغربي أشرف حكيمي منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية فوّتها كيليان مبابي لتصل إلى لي كانغ-إن الذي سدد بالشباك في المقص الأيمن)10(.

وتواصل التفوق لسان جيرمان في الشوط الثاني، عندما بدأ حكيمي هجمة منظمة، انتهت بتبادل رائع للكرة بين عثمان ديمبيليه وزائير إيمري، الذي سدد بقوة في الشباك (58).

وواصل حكيمي تألقه في كرة عرضية، قابلها البديل فيتينيا بتسديدة مباشرة في الشباك محرزا ثالث الأهداف (66(.

وبهذا الفوز، رفع النادي الباريسي رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما تلقى مونبلييه خسارته الرابعة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا أيضا.