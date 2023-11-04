يونايتد يفوز على فولهام بهدف قاتل

يونايتد يفوز على فولهام بهدف قاتلسجل برونو فيرنانديز هدفاً في الوقت القاتل ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-0 على مضيفه فولهام، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص الضئيلة التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق برونو فرنانديز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو الفوز السادس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.