نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام مضيفه المقاولون العرب.

وينزل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست.

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.