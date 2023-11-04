نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن موقفه من ضم مبابي في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد بيانًا نفى خلاله كافة الأخبار التي تتحدث عن وجود مفاوضات من جانب النادي الإسباني للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

بيان ريال مدريد يشان ضم مبابي

وجاء نص البيان الذي أصدره ريال مدريد كالتالي:"نظرًا للأخبار الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا".

وأضاف:"يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات، اللاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".