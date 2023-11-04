عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال مساء اليوم السبت الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: بوب.

الدفاع: تريبير – فابيان شار – لاسيليس – دان بران.

الوسط: لونجستاف – جيماريش – جولينتون.

الهجوم: ألميرون – جوردون– كالوم ويلسون.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر مجموعة bein sports 1.