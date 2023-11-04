عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع:ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت- تومايسو.

خط الوسط: كاي هافيرتز- ديكلان رايس - جورجينهو.

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - نيكيتاه- بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد

وستنقل أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.