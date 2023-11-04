نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس ليبرتادوريس.. تعرف على قائمة أبطال أمريكا الجنوبية قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق فلومينينسي البرازيلي في العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القدس والقاهرة، نظيره فريق بوكا جونيور الأرجنتيني، وذلك في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس ليبرتادوريس.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» قائمة الفائزين ببطولة كأس ليبرتادوريس، على مر تاريخها منذ 1960 وحتى النسخة الماضية من البطولة 2022.

وجاءت قائمة أبطال أمريكا الجنوبية من كأس ليبرتادوريس، على النحو التالي:

إنديبندينتي الأرجنتيني 7 مرات.

بوكا جونيور الأرجنتيني 6 مرات.

بنيارول الأوروجوياني 5 مرات.

ريفر بليت الأرجنتيني 4 مرات.

إستوديانتيس الأرجنتيني 4 مرات.

أوليمبيا أسونسيون البارجوياني 3 مرات.

ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني 3 مرات.

ساو باولو البرازيلي 3 مرات.

بالميراس البرازيلي 3 مرات.

غريميو البرازيلي 3 مرات.

سانتوس البرازيلي 3 مرات.

فلامنجو البرازيلي 3 مرات.

كروزيرو البرازيلي مرتان.

إنترناسيونال البرازيلي مرتان.

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي مرتان.

كولو-كولو التشيلي مرة واحدة.

راسينغ الأرجنتيني مرة واحدة.

أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني مرة واحدة.

فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مرة واحدة.

فاسكو دا غاما البرازيلي مرة واحدة.

أونسي كالداس الكولومبي مرة واحدة.

ليغا دو كيتو الأكوادوري مرة واحدة.

كورينثيانز البرازيلي مرة واحدة.

أتلتيكو مينيرو البرازيلي مرة واحدة.

سان لورينزو الأرجنتيني مرة واحدة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الليلة بين فريق بوكا جونيور الأرجنتيني أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك عبر قناة بي أن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.