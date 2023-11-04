عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الخليج في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، عبد الله الخيبري

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا.

الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

تُنقل مباراة النصر ضد الخليج مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى ومحمد حسين علي قناة صوتية ثانية.