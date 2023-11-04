نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بورنموث، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من عمر أحداث الشوط الأول، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، نجح جيريمي دوكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية، سكنت شباك حارس بورنموث.

ثم أضاف بيرناردو سيلفا، جناح فريق مانشستر سيتي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وسجل اللاعب اكانجي نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، بتقدم الفريق السماوي بثلاثة أهداف نظيفة، وسط استسلام دفاعي من جانب لاعبي بورنموث.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب فودين، الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي، في شباك بورنموث، وتحديدا في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

ثم في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، نجح اللاعب سينستيرا في تسجيل الهدف الأول لفريقه بورنموث.

وأحرز في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي، الهدف الخامس لفريقه، بعد تسديدة قوية.

وسجل اكي في الدقيقة 88 الهدف السادس لفريقه مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي، إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بورنموث عند المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.